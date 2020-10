La Drôme et l'Ardèche placés en vigilance météo orange aux orages

La Drôme et l'Ardèche ont basculé ce vendredi matin en vigilance météo orange aux orages.

La Drôme et l'Ardèche en vigilance orange aux orages

Météo France vient de classer la Drôme et l'Ardèche en vigilance météo orange pour la journée. Le phénomène devrait démarrer vers 10h du matin pour se terminer vers 20h, avec un pic à la mi-journée.

Ce sont de forts cumuls de pluie et des orages qui sont attendus. Météo France précise dans son bulletin : "ces pluies pourront prendre un caractère orageux avec de fortes précipitations en peu de temps (intensités de 30 à 50mm/h possibles), et les cumuls d'ici la soirée pourront localement atteindre les 90 à 100mm. De fortes rafales de l'ordre de 80 à 100km/h sont également attendues en fin de matinée et début d'après-midi sur ces deux départements."

Le phénomène est en lien avec la tempête Alex qui a fait de premiers dégâts en Bretagne ce vendredi matin.