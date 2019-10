La Drôme et l'Ardèche en alerte orange aux orages

Météo France vient d'ajouter les deux départements à ceux déjà en vigilance orange, pour le risque d'orages et de pluies violentes. L'épisode nous concernera entre ce lundi soir minuit et la fin de matinée de mardi.

Drôme, France

Depuis 16 heures ce lundi, 46 départements sont désormais en vigilance orange. 45 pour le risque d'orage et un, les Alpes-de-Haute-Provence, pour le risque pluie-inondations.

Une perturbation très marquée qui se déplace d'ouest en est

Parmi les nouveaux départements placés en orange par Météo France, la Drôme et l'Ardèche. Selon Météo France, la dégradation marquée va arriver par l'ouest en début de nuit. L'épisode orageux devrait débuter vers minuit sur la montagne ardéchoise, avant de traverser le département puis la vallée du Rhône en fin de nuit et tôt le matin. La dégradation s'évacuera par l'Est de la Drôme en fin de matinée.

Attention aux trombes d'eau aux heures de pointe mardi matin en vallée du Rhône

Gabriel Chanterelle qui est prévisionniste à Montélimar met en garde contre "les fortes rafales de vent à l'avant des orages, entre 80 et 100 km/h à basse altitude, plus de 100 km/h sur les reliefs". Si les orages seront relativement mobiles, les pluies prévues n'en seront pas moins importantes : on attend entre 60 et 80 millimètres d'eau (60 à 80 litres d'eau par mètre carré), soit l'équivalent de deux semaines de pluie automnale en moins de 12 heures.

"Il faudra donc faire attention au moment de partir au travail mardi matin", souligne Gabriel Chanterelle, "il y aura sans doute beaucoup de ruissellement sur les chaussées en zone urbaine".