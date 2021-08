La Drôme et l'Ardèche en alerte orange pour les orages

La Drôme et l'Ardèche sont en vigilance orange à cause des orages violents attendus ce jeudi en fin d'après-midi. La vigilance orange canicule est maintenue dans la Drôme.

La Drôme déjà en vigilance orange canicule depuis hier vient de passer en alerte orange aux orages ce jeudi à 10 heures. L'Ardèche elle aussi est concernée par l'alerte orange pour les orages mais le département reste en jaune pour le risque de canicule.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des orages sont attendus en fin d'après-midi sur les reliefs de l'Ardèche et jusque dans la partie nord de la Drôme. Météo France prévient : ces épisodes orageux "pourront devenir ponctuellement violents, avec en particulier de fortes chutes de grêle, de fortes rafales de vent (pouvant dépasser les 100 km/h) et de fortes intensités de précipitations".

Le gros des orages se produira entre 17h et 21h ce jeudi

Le phénomène va démarrer sur le Massif Central, s'étendra à la moitié nord de l'Ardèche, puis sur la plaine de Valence et la Drôme des collines et enfin sur le Vercors. La moitié sud des deux départements restera à l'abri des phénomènes les plus violents. L'essentiel des orages se produira entre 17 heures et 21 heures.