Météo France prévoit un épisode orageux à partir de 14 heures ce vendredi, qui devrait passer par le plateau ardéchois et remonter en Drôme des collines. Les deux départements sont classés en vigilance orange aux orages, en plus de la canicule.

Météo : la Drôme et l'Ardèche en vigilance orange aux orages

La Drôme et l'Ardèche sont en vigilance orange aux orages ce vendredi. A partir de 14 heures, arrivant du Massif central, des averses orageuses passent sur le plateau ardéchois, remontent la vallée du Rhône jusqu'à la Drôme des collines. Mais elles semblent s'estomper dans cette direction.

L'Ardèche méridionale reste en début d'après-midi préservée. L'ouest du département est en revanche plus concerné. Avant 15 heures, les précipitations les plus soutenues ont été relevées à Mazan-l'Abbaye, avec 40 à 50 mm de pluie tombés.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Météo France envisage jusqu'à ce vendredi soir un risque de grêle et 15 à 30 mm de pluie pour les averses les plus soutenues, "localisées" et "peu durables". Des rafales de vent pouvant aller de 70 à 90 km/h sont également attendues. Les risques s'étalent sur l'après-midi puis devraient s'estomper en soirée.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix