Météo : la Drôme et l'Ardèche passent en alerte orange canicule

Ce n'est plus qu'une simple vague de chaleur, c'est désormais un épisode caniculaire qui touche la Drôme et l'Ardèche. Les deux départements, comme 21 autres de la partie Ouest de la France, sont placés en alerte orange.

Cela veut dire que les seuils de températures sont dépassés pendant au moins trois jours à savoir plus de 20 degrés la nuit et 35 degrés le jour en Ardèche et plus de 21 degrés la nuit et 36 degrés le jour dans la Drôme. Par ailleurs, les deux départements sont en vigilance jaune aux orages.

Une vague de chaleur voire caniculaire frappe la France. © Visactu -