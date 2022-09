Météo France annonce ce mardi après-midi que six départements dont la Drôme et l'Ardèche passent en vigilance orange aux orages. L'alerte démarre à 6h mercredi et jusqu'à 18h le même jour. A partir de la fin de nuit de ce mardi à mercredi, un temps orageux va s'installer sur la basse vallée du Rhône. Des orages parfois violents sont attendus, avec rafales de vent et grêle.

Localement, les pluies intenses pourront donner des cumuls de 70 à 100 mm d'eau en peu de temps au sud de la Drôme et de l'Ardèche, 30 à 50 mm entre Montélimar et Valence et 15 à 30 mm au nord des deux départements.