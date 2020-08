La Drôme et l'Ardèche placées en vigilance orange aux orages.

Après la canicule, ce sont les orages qui arrivent ce samedi soir sur nos deux départements. Météo France met aussi en garde contre de possibles rafales de vent fort et des averses de grêle.

La Drôme et l'Ardèche en vigilance orange aux orages

Aprés ces journées de très fortes chaleurs que nous venons de traverser en Drôme Ardèche, ce sont les orages qui arrivent ce samedi soir. Météo France a placé en tout cinq départements en vigilance orange pour risque d'orages. En plus de la Drôme et l'Ardèche, nos voisins de la Loire, l'Isère, et du Rhône sont également en vigilance.

Ces orages "pourront s'accompagner de grêle, de fortes rafales de vent et d'une activité électrique soutenue", prévient Météo France. Ils devraient disparaître en milieu de soirée. En revanche la vigilance orange a la canicule se poursuivra demain dans notre région.