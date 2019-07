La Drôme et l'Ardèche placés en vigilance orange canicule jusqu'à vendredi

À partir de lundi, 6 heures, les départements de la Drôme et de l'Ardèche sont placés en vigilance orange par Météo France à cause la canicule. L'alerte se poursuit jusqu'à la fin de semaine.

Il va faire très chaud dans les prochains jours dans la Drôme et en Ardèche ! Dès 6 heures ce lundi, les deux départements seront placés en vigilance orange canicule par Météo France.

Il fera 36°C à Valence, 37° à Die et Saint-Jean-en-Royans dans le Vercors, 38° aux Vans et à Vallon-Pont-d'Arc dans le sud Ardèche, jusqu'à 36° à Privas. Mardi et mercredi, le mercure pourrait monter jusqu'à 40° en plaine. La nuit, les températures minimales oscilleront aux alentours de 20°. L'alerte canicule tient au moins jusqu'à vendredi.

Bien s'hydrater et manger suffisamment

Face aux fortes chaleurs, les conseils sont toujours les mêmes : boire régulièrement, éviter les efforts physiques, manger suffisamment et se rafraîchir le corps. Il faut aussi penser à garder sa maison au frais. Des conseils qui s'appliquent aussi bien aux personnes fragiles (personnes âgées, malades, enfants en bas âge...) qu'à leur entourage.

Attention au coup de chaud et à la déshydratation ! Si vous êtes témoin d'un malaise, il faut immédiatement appeler le 15 ou le 112. Dix-neuf autres départements sont aussi placés en vigilance orange par Météo France.