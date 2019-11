Neige en Drôme Ardèche : déjà des difficultés

Les départements de la Drôme et de l'Ardèche sont en vigilance orange pour la neige et le verglas. Ce jeudi matin, des dizaines d'élèves vont quitter l'école pour être ramenés chez eux avant l'arrivée des flocons.

Ardèche, France

La neige va perturber les transports scolaires cet après-midi. La Drôme et l' Ardèche sont en vigilance orange jusqu’à 6 heures vendredi matin, mais il neige déjà.

Retours anticipés des élèves

A Annonay, l'agglomération a décidé de rapatrier dès ce jeudi matin tous les élèves qui sont usagers du ramassage scolaire. Les transports scolaires du réseau Babus ne rouleront pas dans l’après-midi. Les retours ont lieu en fin de matinée également à Satillieu.

Les enfants sont aussi pris en charge dès le milieu de matinée sur le secteur de Saint-Agrève, Lamastre, Le Cheylard, Nozières, et Empurany, en Ardèche.

Pour Arche Agglo, sur le secteur Tain-Tournon, les ramassages anticipés auront lieu vers 14 heures, après le repas.

Des restrictions de circulation

Sur la Nationale 102, les camions de plus de 7,5 tonnes n'ont plus le droit de rouler jusqu’à nouvel ordre entre Mayres et la Haute-Loire. Les équipements spéciaux sont obligatoires pour les autres véhicules sur le même axe. Chaînes ou chaussettes obligatoires aussi sur toutes les routes départementales au-dessus de 600 mètres, en Ardèche.

La neige va continuer d'avancer pour toucher ensuite le Nord Drôme. Elle pourrait descendre jusqu'en plaine à la mi-journée.

30 à 50 centimètres de neige sont attendus en 24 h sur le Vercors et le Haut-Diois. En Ardèche, entre 15 et 25 cm doivent tomber sur le plateau. 5 à 10 au-dessus de 600 mètres d'altitude.