La Drôme passe en alerte sécheresse

La Drôme était déjà en vigilance pour la sécheresse depuis fin avril. Le préfet a fait monter les restrictions d'eau d'un cran en plaçant le département au niveau alerte à l'exception des bassins versants du Rhône, de la Valloire et du Royans-Vercors. Cela signifie notamment que le remplissage des piscines est désormais théoriquement interdit. Dans un communiqué publié ce jeudi, la préfecture souligne qu'"il est impératif que l'ensemble des usagers de l'eau mette en oeuvre, dès à présent, des pratiques économes en matière de consommation d'eau."

Le déficit cumulé de pluie ces derniers mois a fait baisser le niveau des rivières. Et les nappes souterraines sont à des niveaux inférieurs à ceux de l'année dernière à la même période. Un nouveau comité eau pourrait se tenir dans la seconde quinzaine de juin si la situation évolue.

75 litres d'eau par mètre carré à Donzère en 24 heures

Durant la nuit de mercredi à jeudi, la Drôme comme l'Ardèche ont pourtant connu un gros épisode pluvieux. Selon Météo France Montélimar, il est tombé jusqu'à 75 millimètres d'eau à Donzère en 24 heures entre mercredi 8h et ce jeudi 8h, dont 60 millimètres en trois heures au milieu de la nuit. En Ardèche, c'est sur le Coiron que les pluies ont été les plus marquées avec 65 millimètres à Berzème. C'est intéressant pour la végétation mais insuffisant évidemment pour recharger les eaux superficielles et souterraines.