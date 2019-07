La foudre détruit deux maisons à Chavannes-les-Grands, une cagnotte lancée pour aider les occupants

Chavannes-les-Grands, France

Un dernier week-end de juillet 2019 marqué par le retour de la pluie et des orages sur le Territoire de Belfort. Des orages qui ont fait par endroits de gros dégâts. Dans la nuit de vendredi à samedi, à Chavannes-les-Grands, dans l'est du département, deux maisons mitoyennes ont pris feu après que la foudre soit tombée sur le toit du garage.

Tout s'est passé très vite

Des membres d'une même famille habitent dans ces deux maisons. "On ne s'est pas rendu compte tout de suite, explique Bernadette Baumgartner, qui était dans les lieux avec son mari, on a entendu la foudre tomber, on s'est dit 'elle est tombée pas très loin'".

Des voisins viennent alors frapper à leur porte, pour les prévenir que le toit du garage est en flamme. "Ça s'étendait vraiment très, très vite" se remémore Bernadette.

"J'ai pris le sac à main, on a pris nos papiers .... mais c'est tout" - Bernadette Baumgartner

Une cagnotte lancée en solidarité

Le soir de la catastrophe, ils ont été accueillis par des voisins, puis leur assurance les a relogé à l'hôtel. Une cagnotte en ligne a également été lancée, dans les deux jours qui ont suivi l'incendie. "Je trouve ça très gentil de la part de tout le monde, remercie Bernadette, il y a vraiment un élan de solidarité de la part des gens"