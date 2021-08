La foudre s'abat sur une église du Lauragais, le clocher aux trois-quarts détruit

Ce mercredi, à la suite d'un violent orage sur la commune de Cadenac, le clocher de l'église a été soufflé par un impact de foudre. Les pierres ont été projetées "jusqu'à 20 mètres autour de l'édifice" selon Christian Fabre, adjoint à la mairie de Saint-Félix-Lauragais. L'église était vide au moment de l'impact, personne n'a été touché.

Dans sa chute, le clocher s'est effondré sur le porche de l'église, en défonçant sa toiture au passage.

"J'ai 62 ans, c'est la première fois que je vois ça. À l'intérieur de l'église, les prises électriques ont été comme soufflées, et projetées deux mètres plus loin. Idem pour le globe en verre à l'entrée du bâtiment, dont on a retrouvé les débris à 10 mètres de son emplacement initial." Christian Fabre, adjoint à la mairie de Saint-Félix-Lauragais