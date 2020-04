La France bat un nouveau record de chaleur

La météo promet d'être estivale jusqu'au weekend de Pâques : avec 23 à 25 degrés au Nord et jusqu'à 26 au Sud, ce jeudi et vendredi. Soit huit à dix degrés de plus que les normales pour la saison voir même 12 par endroits. Un mercure élevé alors que la France vient de battre un nouveau record de chaleur au moins de mars, dixième mois d'affilé au-dessus des normales de saison.

Des records jamais vus

Depuis le mois de juin 2019, les températures sont restées au dessus des valeurs de saison : dix mois consécutifs donc, du jamais vu, même s'il a pu faire frais fin mars et les premiers jours d'avril. À titre de comparaison, en 2003, année de la canicule, le record s'établissait à sept mois "chauds" d'affilée. Le record de 2008, qui s'établissait à neuf mois "chauds" d'affilée, est lui aussi battu.

Février le mois le plus chaud

Des mesures qui confirment que le climat se réchauffe et que cette hausse ne cesse de s’accélérer depuis le début du siècle. C’est en février qu’il a fait le plus chaud, avec en moyenne 3 degrés de plus que les normales, et même 5 degrés de plus du Centre à l’Est. Pas question pour autant de se relâcher alors que les mesures de confinement sont encore en vigueur : si vous regrettez les plages et les terrasses, le temps tournera à l'orage à partir de dimanche. Comme le dit le dicton : "En avril, ne te découvre pas d'un fil" !