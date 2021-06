La Franche-Comté placée en vigilance Orange pour les orages ce dimanche

Dix-neuf départements sont placés en vigilance orange aux orages par Météo France ce dimanche 27 juin 2021.

Toute la Franche-Comté en vigilance Orange aux orages

Il s'agit du Doubs, de la Haute-Saône, du Jura et du Territoire de Belfort, mais aussi le Lot, la Corrèze, la Creuse, le Cantal, le Puy-de-Dôme, l'Allier, la Nièvre, l'Yonne, la Haute-Loire, la Loire, le Rhône, l'Ain, la Côte d'Or et la Saône-et-Loire.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Chaleur et orages ce dimanche après-midi

Ce dimanche matin, le temps est beau, à peine quelques nuages sans conséquence dans le ciel prévoit Météo France. Mais en début d'après-midi, les nuages deviennent plus nombreux et, sous un ciel variable, de rares averses se déclenchent. En fin de journée, le temps se dégrade encore, des orages éclatent, et il n'est pas exclu d'avoir de la grêle. 15 millimètres, c'est le cumul maximum de pluie attendu sur le Haut-Doubs. Il fait chaud : les maximales vont de 27 à 29 degrés, et 22 degrés en montagne.