La Gironde placée en alerte canicule

Le Sud Ouest en alerte canicule à partir de lundi 22 juillet. A Bordeaux, le thermomètre devrait dépasser les 35 degrés lundi et grimper encore les jours suivants. La Préfecture a placé le département en orange et appelle à la vigilance, vis-à-vis des personnes âgées et des enfants notamment.

Bordeaux, France

La vague de chaleur de la semaine prochaine va s'étendre sur le Sud Ouest. En réponse, la Préfecture a placé la Gironde en niveau d'alerte canicule à partir de lundi 22 juillet. A Bordeaux lundi, le thermomètre devrait dépasser les 35 degrés avec des pics de températures mardi et jeudi selon les prévisions de Météo France.

La Préfecture a placé le département en orange, alerte de niveau trois. Les services d'urgence, de secours et les associations de protection civile sont mobilisées, prêtes à intervenir. La Préfecture appelle à la vigilance, notamment vis-à-vis des personnes âgées ou malades, des enfants et des personnes isolées et rappelle les précautions à prendre pour se protéger de la chaleur : boire de l'eau, bien manger, éviter toute activité sportive, de sortir aux heures les plus chaudes, ne pas boire d'alcool, entre autres.

Le département ouvre un numéro d'information et d'orientation sur la canicule

Le département a ouvert une cellule de crise, composée d'un médecin notamment, et un numéro d'information et d'orientation (05 56 99 66 99) pour soutenir les personnes âgées, les personnes handicapées et toute personne dans le besoin. La plate-forme ouverte de 8h30 à 18h, du lundi au vendredi pendant la durée de l'alerte canicule.

A Bordeaux : des "espaces fraîcheurs" pour les seniors et prolongation de l'ouverture des parcs et jardins

A Bordeaux, la mairie met à disposition des "espaces fraîcheurs"pour les seniors en journée jusqu'à 17h30. Elle utilise aussi un registre pour contacter régulièrement les personnes isolées (numéro pour s'inscrire au registre 0800 625 885).

Comme au moment de la canicule de juin, elle prolongera également l'ouverture des parcs et jardins publics jusqu'à 22 heures.

Les numéros de téléphone utiles

National : 0 800 06 66 66 (appel gratuit), centre d'appels téléphonique national "canicule infoservices" activé en cas d'alerte canicule

Plateforme pour les seniors : 0 800 625 885 (appel gratuit), numéro vert de la plateforme autonomie seniors pour répondre à toutes vos questions :

- en période "avertissement chaleur" du lundi au vendredi de 8h30 à 18h

- en période "alerte canicule" 7j/j et 24h/24