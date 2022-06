La grêle a fait des dégats à Ballan-Miré et dans d'autres villes d'Indre-et-Loire ce samedi matin

A Ballan-Miré, de nombreux véhicules ont été endommagés, ainsi que des vélux et du mobilier de jardin.

Vous avez peut-être été réveillé par les orages qui ont touché une grande partie de l'Indre-et-Loire, la nuit dernière. Dans des quartiers de la Riche, Joué-les-Tours, Savonnières et surtout de Ballan-Miré, dans la métropole de Tours, le réveil a été plus brutal encore puisqu'il y a eu de la grêle, vers 4H et demi du matin. Certains habitants ont posté sur le facebook de France Bleu Touraine des images de grêlons de la taille d'une balle de golf.

A peu près toute la commune a reçu des grêlons d'une taille de balles de ping-pong - Thierry Chailloux, maire de Ballan-Miré

Grélon tombé à Ballan-Miré la nuit dernière - ©Solu Noga

Le maire de Ballan-Miré témoigne sur France Bleu Touraine : "A peu près toute la commune a reçu des grêlons d'une taille de balles de ping-pong. Toutes les voitures dehors ont été touchées, il y a des pare-brises cassés. Il y a aussi des velux brisés, quelques tuiles aussi. Et puis tout ce qui est mobilier de jardin, piscine a beaucoup d'impacts". Thierry Chailloux fait ce matin le tour des bâtiment municipaux, pour vérifier qu'ils pourront tous rouvrir lundi. Il envisage également de demander le classement de Ballan-Miré en état de catastrophe naturelle.

Du mobilier de jardin troué par la grêle à Ballan-Miré - ©Pauline Le Tiec

Il faut tout de même souligner que les pompiers n'ont été appelés par personne à ce propos, la nuit dernière. Beaucoup d'habitants ont sans doute découvert les dégats une fois le jour levé.

A Joué-les-Tours - ©Alexandre Martineau

L'Indre-et-Loire en vigilance orange aux orages violents jusqu'à demain matin

Des orages, il y en aura peut-être d'autres, la nuit prochaine, puisque Météo France a placé la Touraine en vigilance pour des orages violents, jusqu'à demain matin 6H. L'Indre-et-Loire est un des 23 départements en vigilance jaune, ce qui est le premier niveau d'alerte, alors que 60 départements sont en vigilance orange.