La "guerre" des températures entre le nord et le sud manche

Nous sommes dans un département maritime, c'est donc l'influence de la mer avec ses 3 façades qui gère le thermostat. Et puis il y a le vent. "Quand il vient de la mer avec une eau à 13 degrés comme c'est le cas dans le nord Cotentin évidemment ça refroidit" affirme Anne Péju prévisionniste à Météo France Cherbourg. "Quand il vient de la terre il se réchauffe et ça c'est pour le sud du département". La Manche du nord au sud sur le thermomètre c'est un peu comme si on vivait dans deux mondes différents. Mais pour Aurore qui habite le Cotentin pas de quoi en faire tout un plat, ce mardi elle a profité de la plage à Querqueville "c'est abrité le long des rochers c'est parfait ! Au Mont-Saint-Michel il fait 28 ? Moi j'ai oublié ce que ça fait mais je suis contente d'avoir oublié".

Si les manchois du nord prennent ça avec philosophie, les manchois du sud sont un peu chauvins pour le coup :) voire même un peu égoïstes pour certains _"ah non je n'échangerais pas avec le nord Cotentin , il fait trop froid là bas. Ici c'est bien !" _Allez pas de jaloux parce que du nord au sud du département de toutes façons on a profité du soleil !

Les températures étaient donc de 18 dans La Hague, 21 à Gonneville et jusqu'à 27-28 dans le sud Manche. On n'a pas battu de record pour un 1er juin.