La Haute-Garonne, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Lot et le Gers de nouveau en vigilance orange canicule

Les météorologues le précisent, ce n'est pas la quatrième vague de canicule de l'été, c'est le prolongement de la troisième. Pour au final, le même résultat : des journées plombantes et des nuits peu supportables. Six départements de l'ex-région Midi-Pyrénées ont été placés en vigilance orange à la canicule : la Haute-Garonne, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Gers, le Lot et les Hautes-Pyrénées à partir de mercredi 10 août à 12h.

Entre jeudi et samedi, autour de la Garonne, on pourrait atteindre les 40 degrés.

Des orages attendus dimanche, un temps "normal" la semaine prochaine

La vague de chaleur atteindra son pic entre vendredi et samedi. L'épisode doit prendre fin ce dimanche 14 août, avec des orages possiblement forts et une forme d'instabilité prononcée. La météo de la semaine prochaine en Occitanie sera plus humide et plus conforme aux températures normales de saison.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'Occitanie aura connu cet été déjà 30 jours de "vague de chaleur", telle que Météo France la définit, le terme "canicule" étant davantage utilisé en terme de santé publique. Cette dernière vague, débutée le 31 juillet, figure dans le top 5 des épisodes de canicule connus en France en matière de durée et d'intensité. À l'échelle nationale, les derniers records en terme de durée de ces canicules datent de 1983 (23 jours) et 2003 (22 jours).