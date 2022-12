La Haute-Savoie en vigilance orange neige et verglas

Attention les routes sont glissantes ce vendredi en Haute-Savoie. Météo France classe le département en vigilance orange "neige et verglas" depuis 6h ce matin. "Des chutes de neige significatives se produisent en fin de nuit et début de journée sur l'ouest de la Haute-Savoie et localement l'est de l'Ain", précise Météo France. Avec par exemple "11cm de neige à Évian, 7cm à Bonneville" relevés à 5h30 ce vendredi.

