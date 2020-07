La Haute-Vienne en situation de crise renforcée pour la sécheresse

Pour ce mois de juillet, la Haute-Vienne accuse un déficit de précipitations de 90 % ce qui en fait l'un des deux mois les plus secs depuis 1959 avec juillet 2016. Et la chaleur n'arrange pas la situation puisqu'elle accentue les phénomène d'évaporation au niveau des eaux souterraines. Le préfet de la Haute vient donc de prendre un arrêté pour limiter encore plus l'usage de l'eau. Des premières mesures étaient déjà entrées en vigueur il y a une dizaine de jours.

Plus question d'arroser son jardin sauf avec de l'eau de pluie stockée

Les mesures de restriction pour l'usage de l'eau ont donc été renforcées. Tous types d'arrosage sont interdits hormis entre 20 h et 8 h et seulement si l'eau provient d'un système de récupération de pluie. Plus question non plus de pratiquer la pêche électrique.