La Laïta déborde à Quimperlé, le Finistère toujours en vigilance orange crues

Si les intempéries se calment peu à peu sur la pointe bretonne, le risque de crues est toujours important dans le Finistère. Le département est en vigilance orange crues, au moins jusqu'à ce soir.

ⓘ Publicité

Débordements de la Laïta à Quimperlé

Le cours d'eau qui fait la frontière entre le Morbihan et le Finistère est sorti de son lit à Quimperlé. Elle a notamment recouvert le quai Brizieux. L'eau est monté jusqu'à 60 cm. Aucune habitant n'a dû être évacué. Ce dimanche midi, les pompiers étaient encore sur place pour sécuriser le périmètre. Ils effectuent aussi des opérations de pompages dans un bar inondé.

L'eau de Laïta est montée jusqu'à 60 cm sur le quai Brizieux à Quimperlé. © Radio France - Théo Boscher

Si la tendance est à la décrue, la pluie qui tombe toujours crée de l'incertitude autour d'une possible remontée des eaux.

156 interventions des pompiers du Finistère à cause des intempéries

L'Aulne a également débordé à Châteaulin avec des répercussions sur la circulation. Les pompiers du Finistère ont dû intervenir à plus de 156 reprises dans la seule journée du 31 décembre principalement pour des inondations et la sécurisation de bâtiments. Des sorties également pour des chutes d'arbres. Le département du Finistère était en vigilance orange pour vents violents jusqu'à hier soir. Même chose dans les Côtes d'Armor où les pompiers se sont déplacés à 80 reprises. La situation a été un peu plus calme dans le Morbihan, avec 65 interventions enregistrées.