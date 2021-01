EN IMAGES: deux rivières débordent à Saint-Colomban en Loire-Atlantique

Certains habitants de Saint-Colomban sont inondés ce vendredi 22 janvier. La Logne et la Boulogne sont en crue à cause des pluies de ces derniers jours.

"C'est vraiment stressant comme situation", témoigne Patrick Bertin, le maire de Saint-Colomban au sud du lac de Grand-Lieu. "L'eau pourrait monter jusqu'à 17h" prévient-il. Deux hameaux, ceux de la Barbatière et de Champagné, sont inondés depuis ce vendredi 22 janvier au matin. La Logne et la Boulogne, deux rivières qui passent par Saint-Colomban, sont en crue à cause des pluies violentes des derniers jours.

Une habitante a dû quitter sa maison et se réfugier chez sa famille car elle avait de l'eau chez elle. Le maire appelle à la prudence et demande aux habitants de ne surtout pas s'approcher des cours d'eau. Les pompiers sont sur place. La Loire-Atlantique et la Vendée sont en vigilance jaune aux crues.