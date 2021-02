Météo France a placé la Loire-Atlantique en vigilance orange pour la neige et le verglas ce jeudi matin.

La Loire-Atlantique en vigilance orange pour la neige et le verglas

La Loire-Atlantique avait été épargnée jusque-là, mais la neige et le verglas pourraient nous compliquer la vie à partir de ce jeudi midi. Météo France a en effet placé le département en vigilance orange pour la neige et le verglas, comme nos voisins du Morbihan. C'est valable donc à partir de la mi-journée et jusqu'à minuit pour l'instant.

Ce sont surtout des pluies verglaçantes qui sont à craindre.

