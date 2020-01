La Loire-Atlantique en vigilance orange vagues-sumersion

La Loire-Atlantique est placée en vigilance orange pour le risque de vagues-submersion par Météo France. C'est à cause de la tempête Brendan associée à de forts coefficients de marée.

Loire-Atlantique, France

La tempête Brendan nous amène des vents assez forts sur la Loire-Atlantique à partir de ce lundi soir. Conjuguée à de forts coefficients de marée, 93 ce mardi matin, elle pousse Météo France à placer le département en vigilance orange pour le risque de vagues-submersion, comme le Morbihan et le Finistère.

Attention au moment de la marée haute

C'est entre 5h et 9h, ce mardi matin, que le risque sera le plus élevé, un peu avant et un peu après la marée haute.

Le département de la Vendée reste lui en vert.