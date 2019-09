La Loire-Atlantique et la Vendée placées en vigilance jaune aux vents violents et vagues-submersion

Météo France a placé la Loire-Atlantique et la Vendée en vigilance jaune aux vents violents et au risque de vagues-submersion, ce dimanche à partir de la mi-journée. Les grandes marées ajoutent au risque de submersion et nécessitent beaucoup de vigilance.