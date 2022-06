La Loire de nouveau placée en vigilance orange aux orages par Météo France

Des orages vont encore frapper la Loire ce samedi. Le département, comme 14 autres en France, a été placé en vigilance orange aux orages par Météo France. Le phénomène devrait commencer dans l'après-midi et se terminer dans la nuit de samedi à dimanche.

Météo France place de nouveaux départements en vigilance orange aux orages ce samedi. Il s'agit de l'Allier, des Ardennes, de l'Aube, de la Côte-d'Or, de la Loire, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meuse, de la Nièvre, du Puy-de-Dôme, de la Saône-et-Loire et de l'Yonne, mais également de la Meurthe-et-Moselle, de la Moselle et des Vosges.

Rafales de vent et quelques chutes de grêle

Dans la Loire, les orages devraient commencer ce samedi après-midi et se terminer dans la nuit. Selon la préfecture, il pourrait y avoir de fortes averses, jusqu’à 30 mm de pluie par endroit, mais aussi des rafales de vent jusqu'à 80 km/h et quelques chutes de grêle, notamment dans le nord et le centre du département.

Mercredi, un violent orage de grêle s'est abattu sur le Roannais, occasionnant de gros dégâts dans la commune du Coteau.