La Loire et la Haute-Loire ne sont plus en vigilance orange aux orages

Le temps devrait enfin se calmer dans la Loire et la Haute-Loire. La vigilance orange aux orages a été levée ce mercredi matin par Météo France.

Il n'y plus aucun département en vigilance orange aux orages ce mercredi matin. Les orages violents, qui ont frappé nos deux départements ce mardi après-midi, devraient donc cesser.

Une nouvelle fois hier, les fortes précipitations ont provoqué des dégâts dans la Loire et la Haute-Loire. De nombreuses rivières ont débordé, notamment à Firminy et Pont-Salomon. Les pompiers de la Loire sont intervenus plus de 200 fois pour des dégâts matériels.

Le trafic des trains reste très perturbé ce mercredi matin entre Le Puy-en-Velay et Saint-Étienne suite à un éboulement de terrain à hauteur d'Aurec-sur-Loire. Des bus sont affrétés par la SNCF.