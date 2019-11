La Loire placée en vigilance météo orange pour vent violent

Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes dont la Loire sont placés ce vendredi en vigilance météo orange pour risque de vent violent. Météo France précise dans son bulletin qu'un "épisode de vent fort localisé" est attendu sur la Loire, épisode "pouvant impacter des zones urbanisées ou fragilisées par les chutes de neige récentes".

- Météo France

Les prévisionnistes indiquent que pour la journée de samedi, le vent va s'intensifier avec "100 à 120 km/h attendus sur le plateau ardéchois et les hauteurs du Pilat, et plus de 100 km/h possible sur l'agglomération de Saint-Étienne et la vallée du Gier en descendant vers Givors". Par précaution, la Ville de Saint-Étienne a pris un arrêté pour fermer les parcs et jardins.

La vigilance orange est valable de 18 heures ce vendredi à samedi 12 heures.

La Loire est par ailleurs en vigilance jaune pour pluie-inondation jusqu'à samedi 15 heures.