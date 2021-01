La Lorraine en vigilance jaune aux vents violents

La vigilance concerne tout l'Est du pays

Attention aux rafales ! Météo France vient de placer une partie de la France en vigilance jaune aux vents violents à compter de ce mercredi après-midi et jusqu'à jeudi midi. Cela concerne la Meurthe-et-Moselle, les Vosges, la Moselle et la Meuse. On attend des rafales de l'ordre de 70 à 90 km/h.

Deux départements, la Loire et le Rhône, sont en vigilance orange avec des coups de vent prévus jusqu'à 120 km/h.