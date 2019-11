La Lorraine en vigilance jaune pour des chutes de neige

Rien d'exceptionnel en ce mois de novembre. Un peu de neige devrait tomber en Lorraine à partir de minuit sur les villes et villages situés à plus de 300 mètres d'altitude. Météo France a placé la région en vigilance jaune aux chutes de neige.

Lorraine, France

Après minuit et jusqu'à 10h du matin, la neige va tomber à partir de 300 mètres d'altitude en Lorraine et notamment sur la Meurthe-et-Moselle et les Vosges.

Les chutes de neige ne devraient pas être trop importantes et vont former des couches de 2 à 3 centimètres.

Une neige mouillée car les températures sont encore relativement douces.

Au-dessus de 500 mètres d'altitude, 5 à 10 centimètres de neige vont tomber, voire 10 à 20 centimètres au-dessus de 800 mètres d'altitude. Les Hautes Vosges sont notamment concernées.