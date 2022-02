La Lorraine en vigilance jaune pour vent violent pour la nuit de dimanche à lundi

La Lorraine, comme une large moitié nord du pays, est classée en vigilance jaune pour un risque de vent fort. Météo France prévoit un "nouvel épisode tempétueux [...] d’une intensité moindre que la récente tempête « Eunice », nécessitant toutefois une vigilance particulière".

Les perturbations sont attendues entre ce dimanche soir et le milieu de la nuit avec de la pluie et de fortes rafales de vent.

Dans le Pays-Haut meurthe-et-mosellan et jusqu'à Vézelise, des rafales de vent entre 60 et 70km/h sont attendues dans l'après-midi et pourraient atteindre 80, voir 100 km/h dans la nuit entre 2h et 4h du matin. La perturbation balaiera ensuite le secteur de Lunéville. Pour la Moselle, Météo France prévoit également des rafales entre 40 et 80 km/h à Metz, jusqu' à 85km/h à Saint-Avold ou encore 90km/h à Sarrebourg.

La situation devrait se calmer en fin de nuit.