La Lorraine en vigilance orange aux orages jusqu'à vendredi

Le mois d'août est décidément orageux en Lorraine. Météo France a lancé une nouvelle vigilance orange, ce jeudi. Elle court jusqu'à vendredi.

Selon Météo France, une première vague orageuse a touché la Moselle à la mi-journée, et des orages sont également attendus dans la Meuse. Dans la soirée, la zone orageuse s'étendra sur toute la Lorraine.

Des rafales à plus de 100 km/h

Localement, on attend entre 20 et 40 mm de pluie en moins d'une heure par endroit, ainsi que des chutes de grêle. Le vent sera également de la partie, puisque la Lorraine devrait enregistrer dans certains secteurs des rafales de vent à plus de 100 km/h.