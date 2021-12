Des pluies verglaçantes attendues en Lozère

Prudence si vous devez circuler en Lozère ce vendredi. Météo France a placé le département en vigilance jaune neige-verglas à partir de 17h pour un épisode de pluies verglaçantes de quelques heures. Cet événement touchera plus fortement l'ouest du département et notamment l'A75. Au vu de la dangerosité et de l'imprévisibilité de ce phénomène, la préfecture de la Lozère recommande aux usagers de la route une prudence accrue sur ce secteur et sur l'ensemble du réseau routier.