La Lozère placée en vigilance "jaune canicule"

Le mercure va grimper en Lozère. Météo France a placé le département en vigilance "jaune canicule" à partir de ce jeudi 17 août 2023 midi. Elle s'étend jusqu'au vendredi 18 août 2023 16h. Les températures devraient être comprises entre 30 et 34 degrés dans le sud du département et entre 26 et 28 degrés sur les plateaux.

La nuit, le mercure sera encore élevé. Entre 16 et 20 degrés sur l'ensemble du département.