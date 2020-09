La Lozère placée en vigilance jaune Neige-verglas ce dimanche jusqu'à 16 heures

La Lozère est classé en vigilance jaune Neige-Verglas par Météo France ce dimanche à partir de 6h du matin et jusqu'en fin d'après midi. De la neige est attendue sur le nord du département avec des cumuls possibles entre 5 et 10 cm, et jusqu'à 15 cm à 1400m d'altitude.