La maire de Vanxains lance un appel à l'aide après les violents orages de grêle en Dordogne

"Ce qu'on a vécu hier soir, c'est 1999 avec la grêle en plus. Il y a des arbres qui n'ont plus de feuilles, devant moi une palombe qui est morte. On ne peut pas imaginer ce que les gens ressentent ce matin", témoigne Joëlle Saintmartin, la maire de Vanxains. Comme Ribérac et la Roche-Chalais, la petite commune de 700 habitants a été très durement touchée par les orages de grêle dans la nuit du lundi 21 au mardi 22 juin. Il n'y a pas de blessé selon les pompiers mais les maisons n'ont plus de toits, il y a des tuiles au sol et des trous partout dans les pare-brises.

Sur la place de la mairie, les habitants ont commencé à déblayer, dégager les feuilles et la boue.

Besoin de bâches

De nouveaux orages et des averses sont attendus pour ce soir. "Nous avons un grand besoin, un besoin urgent de bâches pour sécuriser ce qu'il reste des maisons. Nous avons besoin de camions-nacelles pour pouvoir installer ces bâches et puis nous avons besoin de main-d'œuvre, de gens qui seraient prêts à venir donner un coup de main à tous ces gens qui ont des maisons dans un piteux état", implore la maire.

Il n'est pas possible d'appeler la mairie car il n'y a pas d'électricité, ni même de réseau téléphonique à Vanxains. La maire appelle donc les volontaires à se présenter. La mairie sera ouverte à partir de 14h.

La maire de Vanxains lance un appel à bénévoles et matériel. Copier

De gros grêlons jonchent le sol. © Radio France - Charlotte Jousserand

La grêle a percé le plafond de l'école de la commune. © Radio France - Charlotte Jousserand