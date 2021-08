Malgré la pluie, la majorité de la Mayenne est en vigilance sécheresse

Trois-quarts des communes de la Mayenne sont concernées par la sécheresse. Mardi 17 août, la préfecture du département a officiellement placé trois bassins versants mayennais sous un statut d'étiage (c'est-à-dire l'inverse d'une crue). Les cours d'eau ont atteint des niveaux critiques, déclenchant des restrictions de consommation d'eau dans les communes de ces bassins. Et ce, malgré les pluies de cet été.

Seul le Nord-Mayenne est épargné. Le bassin de l'Oudon et celui de la Mayenne médiane et aval sont placés sous le seuil de vigilance : les habitants des 147 communes concernées, dont Laval, Mayenne et Château-Gontier, sont appelés à réduire leur consommation d'eau. En revanche, le bassin de la Sarthe aval (Sud-Est du département) est le seul à atteindre le seuil d'alerte sécheresse. Un statut qui interdit notamment aux habitants de 32 communes de laver leur voiture, remplir leur piscine ou irriguer de grandes cultures.

Les détails des communes concernées et leurs restrictions sont disponibles sur le site de la préfecture.

Des mesures qui peuvent étonner face au temps maussade et aux pluies de cet été. Pourtant, selon Cyril Demeusy, responsable des questions d'eau pour la Direction départementale des territoires de la Mayenne, les averses de ces derniers jours ne suffisent pas à freiner la sécheresse :

Surtout, selon Cyril Demeusy, "les petites pluies qu'on perçoit cette semaine sont immédiatement captées par la végétation, très verte et en pleine croissance en ce moment. Toute cette eau ne vient pas alimenter le débit du cours d'eau."

Outre cette vampirisation des pluies par les plantes, ce sentiment paradoxal s'explique aussi par le fonctionnement du système des seuils de sécheresse, pour Julie Stein, animatrice pour le syndicat du bassin versant de la Sarthe aval :

Quand on parle de seuil de sécheresse, c'est une valeur qu'on fixe sur un cours d'eau. On va mesurer le débit de ce cours d'eau et si on voit que le débit passe en dessous de cette valeur-là, on va déclencher le seuil de vigilance. Plus on descend, plus on va déclencher les seuils suivants : alerte, alerte renforcée, crise.