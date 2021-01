La Manche a les pieds dans l'eau en ce début janvier !

Des routes et des maisons ont été inondées dans le Cotentin, notamment dans la Hague et le Val de Saire après de fortes précipitations dans la nuit de mardi à mercredi 6 janvier ...

Dans le Nord du département de la Manche, les habitants se réveillent les pieds dans l'eau ce mercredi 6 janvier après de fortes précipitations. Les pompiers de la Manche ont réalisés une trentaine d'interventions depuis mardi après-midi, dans le secteur de Tourlaville, des Pieux ou encore Saint-Pierre-Eglise. Une situation due à la saturation des sols en eau.

Des routes ont dues être coupées ponctuellement comme au Vast. Des jardins aussi sont inondés comme ici à Siouville-Hague

2021, dans la lignée de 2020 ?

2021 commence donc sous la pluie alors que 2020 avait déjà été très pluvieuse avec de 10 à 20 % de précipitations en plus sur l'année, et même 30% en plus sur le Cotentin