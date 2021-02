La Manche active le niveau 2 du plan grand froid

Des températures glaciales sont attendues dans les prochaines heures et le vent augmentera encore un peu plus la sensation de froid. Météo France prévoit des températures ressenties pouvant aller jusqu'à -12°C ce jeudi matin dans le centre et le sud-Manche, -4°C l'après-midi.

C'est à peine mieux vendredi avec des températures ressenties qui pourront descendre jusqu'à -8°C le matin.

La préfecture de la Manche a décidé ce mercredi d'activer le niveau 2 du plan grand froid. Peu de nouveauté par rapport au niveau 1, il est toujours demandé aux communes d'accorder une vigilance particulière aux personnes vulnérables (personnes qui vivent dans la rue ou dans des logements mal isolés, personnes à la santé fragile...).

Par ailleurs, des places supplémentaires en hébergement d'urgence sont disponibles. Le CCAS de Saint-Lô a par exemple ouvert en début de semaine trois logements supplémentaires ( deux pour des hommes seuls et un pour une famille).

Si vous voyez une personne en difficulté, composez le 115.

Les transports scolaires suspendus dans le sud et centre-Manche

En raison des risques de verglas et à l'épisode neigeux de la veille, La Région Normandie suspend à nouveau les transports scolaires du réseau NOMAD. Cela concerne seulement les lignes circulants des voies non salées.

Dans la Manche, sont les concernés les territoires suivants :

- Granville Terre et Mer,

- Villedieu Intercom,

- Agglo du Mont-Saint-Michel Normandie

- et Saint-Lô Agglo secteur sud (circuits commençant par 32 sauf 32C40 à 46, 32N38,

32N44 qui sont effectués)