La manche en vigilance orange pluie-inondation

Le département de la Manche est en vigilance ORANGE pour pluie-inondation à partir de 20H ce soir jusqu'à demain lundi 16h00 et également en vigilance JAUNE vents violents et vagues-submersion.

En soirée, des pluies continues venant d'Angleterre vont se généraliser au département. Elles seront plus soutenues au sud d'une ligne Coutances/Saint-Lô. En cours de nuit, les pluies évacuent le nord du département mais elles persistent au sud en restant soutenues. A l'arrière des pluies, un régime d'averses actif se maintiendra une bonne partie de la journée sur la zone visée. L'amélioration interviendra en cours d'après-midi avec la disparition progressive des averses, signant la fin de l'épisode pluvieux. Sur l'épisode (soit en 24 heures, entre ce dimanche soir et ce lundi soir), on attend des cumuls conséquents avec 30 à 50 mm généralisés au sud du département, localement 80 mm. Le nord du département est moins concerné, avec des cumuls relevant d'une vigilance jaune au plus (entre 10 et 30 mm). Cette séquence fortement pluvieuse s'annonce donc moins sévère que celle, exceptionnelle, ayant touché les Côtes-d'Armor de jeudi soir à samedi soir. Ces cumuls sont néanmoins susceptibles d'engendrer des accumulations dans les points bas, des débordements localisés de petits cours d'eau et du ruissellement en zone urbaine.

Conseils de comportement selon la préfecture de la Manche :

• Je m’éloigne des cours d'eau et des points bas, je rejoins un point haut ou je m’abrite à l'étage.

• Je ne m’engage pas sur une route immergée, même partiellement.

• J'évite de me déplacer.

• Je me tiens informé et je surveille la montée des eaux. • Je ne descends pas dans les sous-sols.

• Je mets mes biens hors d'eau et je localise mon kit d'urgence