La Manche en vigilance orange pour orages

Prudence si vous mettez le nez dehors en fin de journée : la Manche est placée en vigilance orange en raison des orages, à partir de la fin de journée. Selon Météo France, l'épisode devrait durer de 19 heures à minuit.

Les orages sont attendus dans le Sud-Manche en fin d’après midi, avant de remonter dans l'ensemble du département. Ils seront violents par endroit avec des risques d'averses de grêles et de fortes rafales de vent, jusqu'à 90 km/h. Ca devrait prendre fin en début de nuit. La préfecture de la Manche conseille d'éviter les activités extérieures et de s'abriter dans les bâtiments. Evitez aussi de vous approcher des arbres et des cours d'eau, et limitez vos déplacements.

13 autres départements sont touchés, ainsi que l'Oise et l'Aisne pour des risques de crues.