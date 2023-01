La Manche en vigilance orange pour vents violents, des rafales jusqu'à 120 km/h attendues dans la nuit

Ça va souffler fort dans la Manche, dans la nuit de dimanche à lundi, entre 2h et 9h. Le département, comme 21 autres , est placé en vigilance orange pour vents violents, par Météo-France , à cause du passage de la dépression "Gérard". Des rafales jusqu'à 120 km/h sont attendues, avec des pointes possibles à 140 km/h sur les côtes du Cotentin.

Rafales de vent, orages et tornades

Selon le site Météo Basse-Normandie , les rafales maximales devraient atteindre 100 à 110 km/h à l'intérieur des terres, et 110 à 130km/h sur les côtes.

Des orages, isolés mais violents, pourraient également toucher le département, si l'on en croit le bulletin de Keraunos , l'observatoire français des tornades et orages violents, qui prévient aussi de la survenue possible de tornades.

L'appel à la plus grande vigilance

La préfecture de la Manche appelle à la plus grande vigilance, notamment sur les routes, puisque l'épisode le plus violent aura lieu entre 2h et 9h du matin, ce lundi 16 janvier. Il est donc conseillé de limiter ses déplacements, de ne pas se promener sur le littoral ou en forêt et de mettre à l'abri les objets sur votre balcon ou dans votre jardin.

Le département est également en vigilance jaune pour pluie-inondations, au moins jusqu'à 6h ce lundi 16 janvier.