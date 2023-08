La Marne et les Ardennes en vigilance orange aux orages

Trente-sept départements de France sont ce jeudi en vigilance orange aux orages , dont la Marne et les Ardennes.

Sous les orages les plus virulents, les rafales de vent pourront atteindre entre 60 et 80 km/h voire 90 à 100 km/h localement, avec 20 à 40 mm d'eau en moins d'une heure. Il pourrait aussi y avoir des chutes de grêle ainsi que de nombreux éclairs.

La situation devrait être un peu plus calme en milieu de nuit, mais une deuxième vague orageuse devrait balayer d'ouest en est de nouveau toutes les régions du Nord-Est de la France, entre la fin de nuit et la matinée de ce vendredi.

Evitez les déplacements

La préfecture de la Marne appelle chacun à la vigilance. Elle conseille d'éviter les déplacements si possible, de mettre à l'abri les objets sensibles au vent, de ne pas s'abriter sous les arbres, d'éviter les promenades en forêts, d'éviter d'utiliser le téléphone et les appareils électriques et bien sûr de signaler tout départ potentiel de feux.