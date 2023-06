La Martinique en vigilance rouge au cyclone à l'approche de la tempête tropicale Bret

La Martinique est placée en vigilance rouge cyclone à partir de ce jeudi, à midi heure locales (18h à Paris), à l'approche de la tempête tropicale Bret, qui devrait toucher terre en fin d'après-midi, a annoncé la préfecture de la collectivité.

Cette tempête s'est renforcée dans la nuit de mercredi à jeudi : "Les vents moyens sont passés de 100 à 110 km/h", a précisé Météo France dans son bulletin cyclonique ce jeudi. L'île française doit se retrouver exposée à la partie la plus active du système cyclonique.

Vents à 150 km/h, fortes pluies et vagues de six mètres de haut

Les rafales pourront atteindre 100 à 120 km/h et localement jusqu'à 150 km/h sur les zones les plus exposées, indique la préfecture. Des cumuls de pluie supérieurs à 100 mm sont attendus**, pouvant atteindre "200 mm localement"**, selon Météo-France. Une houle cyclonique générant des vagues de six mètres dans le canal de Sainte-Lucie accompagnera le passage du phénomène.

Toutes les activités à l'arrêt sur l'île

"L'activité économique s'arrêtera" dès l'entrée en vigueur de la vigilance rouge, a prévenu la préfecture dans un communiqué. Les entreprises sont invitées à libérer leurs salariés, les transports seront totalement interrompus, et les établissements scolaires sont fermés. Tous les grands rassemblements sont annulés. Toutes les sorties en mer sont également interdites.

Tous les animaux doivent être rentrés, et la préfecture appelle les habitants à préparer et protéger leur logement et leurs biens personnels.

La préfecture rappelle qu'il ne faut s'engager sous aucun prétexte à pied ou en voiture sur une voie immergée. Les autorités demandent aux habitants de signaler leur départ et leur destination à des proches.

Le centre opérationnel départemental sera activé dès 12h heure locale (18h à Paris) et restera actif toute la journée et durant la nuit du 22 au 23 juin. Le numéro à contacter est le suivant : 05 96 39 39 89.