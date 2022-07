La mer de plus en plus chaude sur le littoral catalan : "On est en plein dérèglement climatique"

Ce lundi après-midi, à Canet, l'eau est à 25 degrés. Un délice pour les baigneurs du jour. "On rentre facilement dans l'eau", fait remarquer Maryse, venue avec des amies, "d'habitude, on a un petit peu d'hésitation, mais là, même pas un frisson !".

Sur la serviette d'à côté, Jade et ses copines, venues de Toulouse. Elle est d'habitude très frileuse, mais aujourd'hui, elle n'a eu aucun mal à aller nager : "Les années d'avant, c'était vraiment trop froid, j'avais du mal à rentrer. Là, c'est presque trop chaud".

Et ce n'est pas Romain, installé au poste de secours central, qui va dire le contraire : "On dirait un sauna !". Il relève la température tous les étés, et cette année, c'est du jamais-vu selon lui : "C'est la première fois que je mets 25 degrés sur le tableau. Avant, on stagnait autour des 23, 24 degrés grand maximum".

"Le changement climatique, on y est, et ça va plus vite que ce que l'on craignait" - Alix Roumagnac, président de Predict Services

Un phénomène néanmoins inquiétant : c'est le signe du dérèglement climatique selon Alix Roumagnac, président de Predict Services, la filiale risque de Météo France. "On a des températures qui montent jusqu'à 30 degrés du côté de la Corse. On est sur quatre degrés de plus que la moyenne normale en Méditerranée." Puisque c'est une mer fermée, elle se réchauffe beaucoup plus vite que les autres océans, dont les températures augmentent chaque année.

Une intensification des épisodes méditerranéens

Ces hausses de températures ont leurs conséquences, qui peuvent être désastreuses, "pour la biodiversité marine", mais aussi sur le climat de la région. "La température de l'eau joue un rôle particulièrement important sur les épisodes méditerranéens. Plus la Méditerranée est chaude, plus ces événements à l'automne vont être importants", prévient le météorologue, inquiet. "Le changement climatique, on y est, et ça va plus vite que ce que l'on craignait. Il est vraiment urgent d'en prendre conscience".