L'impact de la météo sur le festival "Un violon sur le sable" à Royan

Philippe Tranchet est à la tête du festival "Un violon sur le sable" à Royan. Jusqu'au 30 juillet, ce rendez-vous pour les mélomanes propose une belle programmation de musique classique et lyrique. On imagine le travail que représente l’organisation d’un tel évènement, mais il y a des paramètres que les organisateurs peuvent difficilement anticiper comme les conditions météorologiques.

Philippe Tranchet : Le plus difficile, je dirais que forcément, c'est sur quoi on n'a pas de prise, à savoir la météo. C'est vraiment une hantise une fois qu'on a tout préparé. L'hiver, on n'y pense pas trop, on prépare le violon sur le sable avec bien sûr des petites angoisses sur la programmation, des doutes. Et puis, petit à petit, tout se met en place. On arrive à résorber les problèmes, y compris financiers, avec la recherche de partenaires. Et à quelques semaines d'un violon sur le sable, on se rend compte que tout est prêt, mais que il y aura toujours cette incertitude liée à la météo. Et c'est d'autant plus difficile qu'on maîtrise pas, mais qu'ensuite on est obligé de prendre des décisions.

Imaginer que le concert peut être reporté au lendemain en cas de mauvais temps. Pour cela, il faut anticiper les choses. Il faut prévoir la disponibilité de tous les artistes, si c'est en fin de semaine également rallonger des séjours à l'hôtel, refaire les transports, les avions,...

Un matin, il faut prendre une décision avant midi parce qu'après c'est trop tard. Il faut prévenir les 60 000 spectateurs que le concert est éventuellement reporté au lendemain. Parce qu'après on ne peut pas, on n'a pas le temps d'installer la scène, le backstage tout ce qui est nécessaire sur la grande scène. Et puis également prévenir tous les prestataires la Croix-Rouge, la police, les gendarmes, la sécurité, les traiteurs pour les cocktails... Enfin bref, tout le monde.

C'est très compliqué de prendre cette décision. D'autant plus que quand on prend la décision de reporter au lendemain, encore faut il être sûr que le lendemain, il fera beau et que le soir même il pleuve pour pouvoir bénéficier des indemnités d'assurance et être remboursé des frais. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas simple à prendre comme décision.

Chaque année, on est confronté à ces problèmes de météo. Mais globalement, ça s'est bien passé puisque si nous avons reporté au lendemain quatre concerts, nous n'avons abrégé qu'un seul concert dans toute l'histoire d'un violon sur le sable d'une vingtaine de minutes et nous avions bien fait ce soir là.

Les craintes liées à la météo lors du festival "Un violon sur le sable"