Un été pas si pourri que ça en Haute-Vienne et en Corrèze

On a tous trouvé cet été bien moche : beaucoup de pluies, pas beaucoup de soleil et pas beaucoup de chaleur. C'est vrai et météo France Limoges Bellegarde le confirme. Mais c'est une météo estivale qui n'a rien de vraiment exceptionnel en Corrèze et en Haute-Vienne.

Que d'eau ! que d'eau ! certes en Corrèze et en Haute-Vienne cet été. En Corrèze en moyenne depuis juin cela fait 31 % d'excédent de pluies par rapport à une année normale, et 25 % de plus en Haute-Vienne. En ce qui concerne le soleil on perd 5 % d'heures d'ensoleillement à Brive, 10 % à Limoges.

Peu de grosses chaleurs

Finalement pas grand chose selon Olivier Mandeix de Météo-France Limoges-Bellegarde. "On n'est pas dans des records. 5 % sur le volume ça représente quelques heures". De fait cela donne 705 heures à Brive au lieu de 739 heures. Et pour les températures c 'est encore moins flagrant : on a perdu tout au plus quelques centièmes de degré par rapport aux années normales. "On a eu par contre très peu de jours très chauds" souligne Olivier Mandeix. Deux fois moins presque que lors d'un été normal.

Mauvaise comparaison

"Les années normales" c'est ce qui est trompeur en fait car les 5 dernières n'avaient pas été normales, avec des chaleurs très élevées voire caniculaires et des pluies rares et même très insuffisantes. Bref par comparaison cet été 2021 paraît bien moche mais il ne l'est pas plus que bien d'autres précise Olivier Mandeix. Notamment, pour citer les plus récents, 2007 et 2014 qui avaient même été bien plus arrosés.