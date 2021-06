La météo est-elle totalement détraquée en Île-de-France ?

Les récents orages en Île-de-France sont-ils dû au dérèglement climatique ? Depuis une dizaine de jours, Paris et sa région sont parfois touchés par d'importantes intempéries, combinant de la foudre, de la pluie et des vents parfois violents.

Jean-Yves Choplin, prévisionniste à Météo-France, assure que ces phénomènes ne sont pas particulièrement inquiétants.

Davantage d'intempéries violentes ?

"On observe en moyenne trois jours d'orage par mois sur mai, juin, juillet et août. Ce n'est pas exceptionnel d'avoir des orages à cette période de l'année. En revanche, ce qui s'est produit, ce sont des précipitations intenses et importantes, sur des endroits très localisés, et sur des durées relativement longues pour un orage. Parfois plus d'une heure", explique-t-il.

"On pense au changement climatique à venir, et on essaie de savoir si ce type de phénomènes va s'amplifier. Pour l'instant on a aucun signe qui permette de dire que les orages vont être plus nombreux dans les années à venir. En revanche, les phénomènes intenses vont s'intensifier", estime-t-il.

Rafraîchissement normal

Ce mercredi, les températures restent fraîches en Île-de-France, ne dépassant pas les 18 degrés à Paris. Là encore, rien d'anormal, pour Jean-Yves Choplin, de Météo France.

"Pour l'Île-de-France, la normale actuellement est de 23 degrés. On a connu des valeurs beaucoup plus chaudes au début du mois. Là on a une masse d'air qui est un peu plus fraîche, mais on est quand même entre 18 et 20 degrés, trois degrés en dessous de la valeur de saison. Ces fluctuations sont tout à fait normales dans notre région, car nous sommes soumis à un climat tempéré, avec des vents du sud-ouest", conclut-il.