La Meurthe-et-Moselle et les Vosges en vigilance orange aux orages, les préfectures appellent à la prudence

La nuit de samedi 4 à dimanche 5 juin s'annonce "électrique" écrit la Préfecture de Meurthe-et-Moselle. Météo France place ce samedi matin nos deux départements, la Meurthe-et-Moselle et les Vosges, en vigilance orange aux orages.

Le Jardin du Michel en suspens

Les autorités accordent une vigilance particulière au Jardin du Michel. Le festival de musique accueille jusqu'à dimanche soir des milliers de personnes à Toul, là où la perturbation orageuse devrait passer aux alentours de 22H. La Préfecture et les organisateurs sont en contact pour décider de la marche à suivre.

Pluie grêle et vent

Selon les prévisions de Météo France, on attend 20 à 40 mm de pluie qui devraient tomber en quelques heures, entre 22 et 23H en Meurthe-et-Moselle. La perturbation se décalera ensuite vers les Vosges, entre 23H et 2H du matin. Les pluies devraient s'accompagner de rafales allant jusqu'à 85km/h et parfois d'averses de grêle.

Les orages devraient ensuite continuer leur route vers le Luxembourg et l'Allemagne en fin de nuit.

Les deux préfectures répètent les recommandations d'usage. Limitez vos déplacements, évitez les activités de plein air et les sorties en montagne, en forêt ou près des cours d’eau.

Si vous êtes pris dans l'orage, ne vous abritez pas sous un parapluie, sous les arbres ou contre une paroi, abritez-vous dans un bâtiment en dur, à défaut dans votre véhicule. Ne courez pas pour éviter la foudre.