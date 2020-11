La Meurthe et Moselle et les Vosges placées en alerte jaune pour vents violents

Météo France a placé la Meurthe et Moselle et les Vosges en alerte jaune pour vents violents ce dimanche entre 15h et 3h. Des rafales pouvant atteindre 70à 80 km/h sont attendues en milieu d'après-midi. La plus grande vigilance est recommandée.